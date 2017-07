Casa SASA apresenta dois novos espaços

Pula-pula, algodão-doce, corte de cabelo e manicure. Estes foram alguns dos quitutes e serviços oferecidos gratuitamente à população na manhã deste sábado, na Casa da Criança SASA, em Americana, para comemorar a entrega da nova brinquedoteca e a instalação de uma sala de vídeo na entidade. “São espaços utilizados por todas as crianças da Casa e com certeza será de imensa alegria na próxima segunda-feira [volta do recesso escolar]”, celebra a diretora da entidade Gislene Aparecidas dos Santos, neste sábado (29). Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

As crianças atendidas pela Casa que estavam no evento aprovaram. “Nossa, que diferente”, disse Mariana, 8, quando entrou na nova brinquedoteca. “Eu gostei como ficou”, completa. O espaço recebeu novo layout, pintura nas paredes (com direito a lousa), prateleiras, livros, brinquedos e tapetes de EVA.

O espaço foi reformado com doações arrecadadas pelo Instituto Embelleze, que encabeçou o projeto. E a sala que há muitos anos estava fechada foi transformada em espaço de vídeo, com direito a almofadas, tapetes de EVA, pintura lúdica e aparelho de DVD. “A TV já existia na entidade, apenas a mudamos de lugar e demos cara ao espaço”, fala a coordenadora pedagógico do Instituto, Dayane Faustino, à frente do projeto.



DOAÇÕES. “Nós vivemos de doações e ações como essas nos ajudam a melhorar a ‘Casa’ para nossas crianças, trazer um colorido a mais para elas, mais atividades. Elas passam a maior parte do tempo aqui e muitas não têm esses recursos em casa”, diz Gislene.



TRABALHO. A Casa da Criança SASA é uma organização civil filantrópica, fundada pela Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, em 1958. Atualmente atende 160 crianças de 1 a 10 anos, de famílias de baixa renda de Americana.