Em Americana, casa é furtada e R$ 1,7 mil são levados na ação

Uma residência foi furtada em Americana e R$ 1,7 mil em dinheiro foram levados na ação. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (1), mas foi registrado apenas nesta terça-feira (3) na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O alvo foi uma casa localizada na Rua Emílio Covessi, no bairro Jardim São Vito. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos invadiram o imóvel após estourar o cadeado do portão. Os criminosos quebraram a fechadura do guarda-roupa e pegaram a quantia que estava no interior do móvel.

Ainda segundo o registro policial, vizinhos notaram a movimentação e acionaram a PM (Polícia Militar). Entretanto, nenhum suspeito foi preso.