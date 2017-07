Com campanha, Fundo Social compra kits para bebês

Pela primeira vez, a Delegacia Seccional de Americana promoveu, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, a Campanha “Canção de Ninar”, arrecadando verba para a aquisição de 30 kits para bebês, totalizando 3.350 peças de roupas e artigos úteis para as mães. A ação foi resultado de uma arrecadação diferenciada promovida pela Seccional para a Campanha do Agasalho. Foto: Imprensa/Divulgação

As doações serão destinadas às mães em situação de vulnerabilidade e que estejam devidamente cadastradas no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da região onde residem ou junto ao Fundo Social.

LEIA TAMBÉM: UBS Mathiensen realiza mutirão de papanicolau e mamografia neste sábado

Com o valor arrecadado foram adquiridos 30 kits compostos por seis body, seis mijões, um macacão, uma manta flanelada, uma toalha de banho, uma banheira, dois pacotes de fraldas descartáveis, um pacote de fraldas de tecido, um jogo de berço e shampoo.