Atendimento a acidentados no trabalho será feito no Núcleo de Especialidades

A partir desta segunda-feira (3), o setor voltado à saúde do trabalhador, que atendia no mesmo prédio da Farmácia Central de Americana, passará a atender no prédio do antigo hospital Infantil André Luiz, no mesmo local onde recentemente passou a funcionar o Núcleo de Especialidades, sendo que as funções burocráticas serão transferidas para a sede da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde). Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

No prédio do antigo Hospital Infantil André Luiz será realizado atendimento aos usuários que necessitam passar com o médico do trabalho, para realizar perícias, e também comerciantes que desejam obter a carteira de saúde. A Uvisa esclarece que esses atendimentos somente serão feitos mediante agendamento prévio. Os agendamentos, bem como a entrega do CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) e do RAAT (Relatório de Atendimento ao Acidentado do Trabalho) deverão ser feitos na sede da Uvisa, à Rua Hermes Fontes, n° 95, Vila Amorim. O telefone da Uvisa é 3475-3590 e o horário de atendimento é das 8h às 16h.

A mudança foi necessária pelo fato de o atendimento médico referente aos acidentados no trabalho ser um serviço especializado, o qual se encontrava desconectado do Núcleo de Especialidades, sendo que as atividades burocráticas e de fiscalização foram incorporadas no setor de origem.