Associação promove homenagem a síndicos

Foto: Talita Bristotti / O Liberal

A APC (Associação Paulista de Condomínios) promoverá uma homenagem aos síndicos neste sábado em razão do Dia do Síndico, comemorado em 30 de novembro. O evento acontecerá no Nohotel, em Americana, das 8h30 às 14h, e terá duas palestras.

De início, o público terá uma recepção com café da manhã. Em seguida, o advogado Dino Boldrini ministrará a palestra “Dez casos que tiram o sono do síndico”. A outra palestra se chama “Faça valer a pena ser síndico”, apresentada pela especialista em coaching e jornalista Kesi Adria.

No intervalo entre as duas apresentações, haverá um coffee break. O evento terminará com um almoço no Restaurante Tróia, nas dependências do Nohotel, e um sorteio de brindes.