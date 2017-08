Associação Médica realiza palestras sobre o cuidado com os idosos

A AMA (Associação Médica de Americana) realiza duas palestras gratuitas voltadas ao cuidado com os idosos. O evento será realizado neste sábado (26), na sede da associação. Os interessados precisam se inscrever previamente para garantir a vaga. Foto: Reprodução-Mapas Google.JPG

A primeira palestra será ministrada pela clínica-geral Maria Izabel Santiago, e tem início às 9 horas. O tema será “Cuidado Médico Domiciliar”. Na sequência, às 9h30, o urologista Cassio Riccetto apresenta a palestra “Envelhecimento Saudável e a Urologia”. Antes da programação está previsto um café da manhã de boas vindas.

De acordo com Keli Conti, secretária da associação e uma das organizadoras do evento, as palestras foram idealizadas com o objetivo de divulgar informações para a população. “O número de idosos está crescendo e os cuidados com esse público devem aumentar. As palestras são voltadas para profissionais da área da saúde, mas também para o público em geral”, afirmou. Para garantir uma das 190 vagas, os interessados devem entrar em contato através do telefone 3406-3099. A associação fica na Avenida Brasil, número 1390.