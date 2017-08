Assentamento Milton Santos deve ter rede de esgoto

O Assentamento Milton Santos deve contar com rede de esgoto, segundo anúncio da prefeitura nesta quinta-feira (24), que divulgou ainda outras melhorias no local. Uma equipe técnica esteve no espaço fazendo a primeira das visitas para que se faça o estudo de obras estruturais, que serão realizadas através de recursos disponíveis pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A autarquia informou que já se prepara para iniciar as obras de rede de esgoto no assentamento. Além disso, a prefeitura informou que nos próximos dias haverá a readequação do campo de futebol utilizado pelas crianças e serão feitas melhorias para o parque recreativo.

O prefeito Omar Najar (PMDB) esteve no local com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, e com o diretor-superintendente interino do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Leandro Tresoldi. Omar conversou com a população sobre as demandas da população do assentamento e se comprometeu a cobrar a realização dentro do prazo.