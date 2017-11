Apartamentos do Vida Nova II são escolhidos pelas famílias habilitadas

A Prefeitura de Americana, por meio da SHDU (Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano), realiza neste sábado (11), a partir das 12h30, a atribuição das unidades para as 448 famílias habilitadas a morarem no Condomínio Residencial Vida Nova II, na Praia Azul.

O evento é mais uma etapa do programa “Minha Casa Minha Vida – Faixa 1” e acontece no Teatro de Arena Elis Regina, localizado na Rua Sergipe, 80, no Jardim Colina. As famílias escolherão o bloco, andar e apartamento que devem residir.

O processo de atribuição será organizado pela equipe da SHDU junto às famílias que já foram habilitadas pela CEF (Caixa Econômica Federal). “Essa etapa já foi realizada pelas famílias do Vida Nova I e, agora, chegou o momento dos futuros moradores do Vida Nova II cumprirem essa atividade, que é uma das mais importantes de todo o processo”, explicou Charley Petter Cornachione, secretário de Habitação.