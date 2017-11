Aluno do Ciep São Vito ganha aparelho auditivo

Henrique, estudante do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) São Vito, ganhou um aparelho auditivo através do AEE (Atendimento Educacional Especializado) Pólo da Surdez, da rede municipal de ensino de Americana, em parceria com o Lions Clube. A parceria também possibilita que alunos com dificuldade de audição sejam encaminhados para testes de audiometria.

Há três alunos com deficiência auditiva na rede municipal, que adotou o modelo de inclusão para todos os alunos. Dentro da sala de aula o aluno surdo tem um intérprete de libras e atendimento educacional especializado. A Secretaria de Educação de Americana disponibilizou no início deste ano uma professor de educação especial com formação em nível superior em Libras, a especialista em surdez Fabrine Fernandes.

LEIA TAMBÉM: Juiz nega liminar da Plural, mas solicita áudios

Além disso, segundo a supervisora de Educação Especial, Rosimeire Abreu, existe a intenção de implementar uma classe bilíngue na Emef da Praia Azul, que tem um aluno surdo. O projeto “Classe bilíngue”, no entendimento da supervisora, dá oportunidade ao aluno de ter um nível de comunicação mais efetivo com os colegas, a comunidade e a família. O projeto prevê uma oficina de libras com funcionários, serventes, cozinheiras e o pessoal administrativo, uma vez por semana, durante o horário de trabalho.