Prefeitura retira 25 caminhões de vegetação do córrego Pyles

Equipes da Prefeitura de Americana retiraram 25 caminhões de vegetação e terra que estavam acumulados no córrego Pyles, na avenida Raphael Vitta. Nesta quinta-feira (3), funcionários da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) realizam obras no bairro Vila Jones e na Avenida Tietê, no Jardim São Roque. Foto: Imprensa/Divulgação

A limpeza do canal de concreto do córrego Pyles teve início na terça-feira (1) e foi concluída nesta quarta (2), um dia antes do prazo previsto. O trânsito já foi liberado no trecho entre a avenida 9 de Julho e rua Dr. Cícero Jones.

As obras na região continuam nesta quinta-feira. Funcionários da SOSU iniciam o lançamento de galeria pluvial com dissipador de energia, no final da rua Florindo Cibin com a rua Licínio Pinto Sério, na região do bairro Vila Jones. A obra é necessária para conter a erosão no local.