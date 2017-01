Em 5 dias, choveu 70% do registrado em todo mês

Em 5 dias desta semana, choveu em Americana 70,4% do volume total acumulado em janeiro. O dado é do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), instalado no Instituto Agronômico de Campinas. Ao todo, foram cerca de 110 mm de chuva, sendo a madrugada de quarta e desta sexta as mais “úmidas” do período, com 30 mm e 38 mm em cada uma das duas noites.

O grande volume de água encharcou a raiz de uma árvore, na Rua Júlio Justi, no Jardim Planalto, em Americana, ontem, e a derrubou em cima de um carro em movimento. O veículo teve o para-brisa quebrado e capô amassado. Além de uma mulher, duas crianças estavam no carro, mas ninguém ficou ferido.

Apesar do volume na semana, o acumulado desde o dia primeiro na cidade (163 mm) está longe de ultrapassar o total esperado para janeiro. A média histórica na cidade é de 260,7 mm no mês, mas, se depender da previsão meteorológica, deve ser alcançada. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) estima que o tempo chuvoso e nublado deve continuar esta semana. De acordo com a previsão do portal, trovoadas devem ser comuns acompanhadas de curtos períodos de chuva.

Outro portal de meteorologia, o Climatempo, estima que mais 53 mm devem chover na cidade até segunda-feira, data em que o sol tende a aparecer com mais frequência e as chuvas voltam a ser isoladas.

Ainda seguindo os dados divulgados pelo Ciiagro, a segunda cidade com o maior volume registrado na RPT nesta semana foi Sumaré – foram 93 mm em cinco dias, o equivalente a 58,5% do total acumulado desde o dia 1. Em Santa Bárbara, as primeiras semanas do ano registraram 90 mm (55,7%). Nova Odessa acumulou 58,6 mm (58,5%) e Hortolândia, 61 mm (64,2%).

Em uma medição feita em outro ponto, diferente do Ciiagro, a Prefeitura de Hortolândia diz que o acumulado chegou a 130 mm. O alto volume teria sido registrado em pontos de risco de enchentes, como nos bairros Recanto do Sol, Jardim Santa Fé e Jardim Nova Hortolândia. Segundo a administração, seus pluviômetros estão com 264 mm de chuva acumulada este ano.

Risco

A coordenadora da Defesa Civil de Americana, Marli Rodrigues Kiriyama disse que com exceção da queda de árvore no Jardim Planalto, não foi registrada nenhuma ocorrência por conta das chuvas.

“Estamos sempre monitorando todas as margens do Ribeirão Quilombo, tentando prever um possível transbordo”, disse.

Segundo ela, a preocupação da Defesa Civil é com famílias do Zincão, favela no Parque da Liberade, onde há uma erosão. “As famílias já foram orientadas a deixar o local, mas ainda não foi possível”, comentou.