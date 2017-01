Em 1h30, dois veículos são furtados em Americana

Em um intervalo de apenas 1h30, dois carros foram furtados na tarde desta segunda-feira (9), em Americana. Os veículos estavam estacionados nos bairros Jardim Nossa Senhora de Fátima e Vila Pavan.

Por volta das 13h, a costureira E.A.M., de 60 anos, estacionou um Citroën C3 na Rua Caetano de Campos, no Jardim Nossa Senhora Aparecida e, ao retornar, não encontrou mais o carro.

Já a dona de casa T.C.C.C., de 33 anos, parou seu veículo Gol às 14h30 na Praça dos Expedicionários, na Vila Pavan, e, no fim do dia, quando voltou ao local, percebeu que o automóvel tinha sido furtado.

Objetos levados

Às 15h desta segunda-feira (9), os advogados T.C.F., de 30 anos, e R.A.F.B., de 40 anos, e o gerente comercial M.A.V., de 49 anos, deixaram um Palio e um Honda Civic no estacionamento de um centro de compras, localizado na Avenida São Jerônimo, região central da cidade, e ao retornar, perceberam que os vidros dos dois carros estavam quebrados.

Do interior do Palio, foram levados uma pasta executiva com relatórios de audiência, notebook, mouse, carregador de celular, caderno, uma máquina de recebimento de cartão bancário, uma bolsa, um celular, tablet, agenda, chave, bolsa de maquiagem e perfumes, óculos de grau e R$ 500 em dinheiro.

Já do Honda Civic, os criminosos furtaram um notebook, um carregador, HD externo, óculos de sol, bolsa executiva e duas canetas de insulina.

Ainda na tarde desta segunda-feira, a atendente F.E.M., de 26 anos, teve as duas placas do veículo Gol furtadas. Ela estacionou às 17h na Rua Pacaembu, no bairro Nielsen Ville, e às 22h50, quando voltou, percebeu que os objetos tinham sido levados.