Em 12 dias, motoristas do Uber triplicam em Americana

Sem se identificar, o motorista R.J. começou a trabalhar há uma semana no ramo como forma de complementar a renda. O autônomo que realiza consertos em equipamentos eletrônicos viu no aplicativo uma forma de fazer crescer os rendimentos. “Ainda estou avaliando se vale a pena ficar aqui em Americana ou ir todos os dias para Campinas onde a demanda é maior. Acredito que aqui só vão crescer as oportunidades quando o pessoal aprender a mexer no aplicativo”, comentou.

Fundador do grupo que reúne estes motoristas, Tiago Caetano Fidalgo trabalha usando o aplicativo há um ano, desde que perdeu o emprego na área de programação. Em Americana são dois meses atuando no transporte de passageiros. “O mercado ficou muito mais competitivo desde a autorização da prefeitura. Eu estava fazendo uma média de 23 corridas por dia e hoje não consigo nem 15”, explicou o profissional que conseguiu uma liminar na Justiça para conseguir trabalhar na cidade antes mesmo da regularização do Executivo. Ele calcula que a renda obtida com o trabalho tenha caído 30% neste período. “Também sabemos que tem motoristas de Campinas e Limeira vindo trabalhar aqui”, comentou. Foto: Mariana Ceccon/O Liberal

Ao longo da semana a reportagem do Grupo Liberal testou por várias vezes o serviço. O tempo de espera por um carro varia de 5 a 15 minutos na cidade, quando o esperado pelo Uber é de no máximo 5 minutos. O tempo maior de espera ocorreu na última terça-feira quando a prefeitura determinou que as linhas de ônibus municipais fossem transferidas da VCA (Viação Cidade Americana) para a VPT (Viação Princesa Tecelã) causando grandes problemas aos usuários e aumentando muito a demanda pelo transporte particular.

Prefeitura publicará decreto com principais orientações

Apesar da lei que autoriza o transporte individual determinar que os interessados façam um cadastro junto ao município e recolham impostos para a operação, nestes 12 dias nenhum profissional conseguiu atender as exigências do Executivo. Para operar, os profissionais precisam no mínimo apresentar carteira de motorista, comprovante de antecedente criminal, seguro de acidentes e residir em Americana há, pelo menos, cinco anos.

Segundo explicou a prefeitura nenhum motorista realizou o cadastro ainda porque não foi publicado decreto com os modelos de documentação de requerimento e alvará. “A lei foi publicada, mas falta a regulamentação dos anexos, que está em andamento. Assim que ficar pronto será enviado ao setor de protocolo. Não há uma definição de data ainda”, explicou em nota a assessoria de imprensa da prefeitura. Enquanto isso os motoristas contam com a interpretação dada pelas autoridades para esta situação. “Eu fui semana passada na prefeitura e não consegui apresentar meus documentos. Falta muita informação”, criticou o motorista Tiago Caetano Fidalgo.

Aplicativo diz que lei aprovada pela CM é antiquada

Questionada sobre a disponibilidade de motoristas e possíveis orientações aos parceiros para que atendam a legislação municipal, o Uber criticou as exigências impostas aos trabalhadores.

“Regulações modernas usam a tecnologia para o bem das pessoas e das cidades – exatamente o oposto da lei nº 6.044/2017 da Prefeitura de Americana. Ao tentar enquadrar inovações em moldes antiquados, o decreto priva os cidadãos de seu direito de escolha sobre como se movimentar pela cidade e evita que motoristas particulares tenham mais uma opção digna de geração de renda”, escreveu a assessoria de imprensa da instituição.

A prefeitura rebateu as afirmações dizendo que a lei foi aprovada pela câmara e por isso deve ser respeitada. Os autores do texto, os vereadores Guilherme Tiosso (PRP) e Marschelo Meche (PSDB) foram procurados pela reportagem após o pronunciamento da empresa, mas não foram localizados em seus gabinetes devido ao horário de encerramento do expediente da câmara.