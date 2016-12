‘Ele morreu feliz’, diz pai do piloto André Stocovich

Na capela do velório do Cemitério da Saudade de Americana, por onde se olhava nesta quinta-feira (29), se via camisetas da marca do empresário e piloto André Stocovich Neto, de 35 anos, morto nesta quarta-feira (28) em um acidente durante um treinamento de motocross em Tietê.

O grande número de pessoas no velório, na opinião do pai do rapaz, André Luiz Stocovich, de 66 anos, reflete o quanto seu filho era querido entre amigos e praticantes do esporte. “Ele morreu feliz, devia estar curtindo a tocada dele ontem (quarta)”, disse o pai.

O acidente ocorreu no final da tarde de quarta, em uma pista localizada na área rural de Tietê. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

O caso teve repercussão nacional. Além de Stocovich, que tinha 12 anos de experiência e ficou com o terceiro lugar no campeonato brasileiro de sua categoria, no início do mês, outros três participantes se feriram, sendo o filho e o neto do prefeito Omar Najar (PMDB), Abdo Omar Najar Neto e Caio Najar, respectivamente, e mais um piloto morador de Americana. Segundo o relato de testemunhas ao pai da vítima, não havia estrutura adequada no local.

“Eles estavam treinando sem bandeirinha, sem ambulância, nada. Tinha um ponto de salto, que era cego. E tem treinando junto pilotos de nível mais baixo, eles não dão o salto, contornam, e isso tem que ser feito pela lateral, só que um piloto foi pelo meio e o André acabou saltando e caindo em cima dele e ficou desacordado na pista. Por falta de um bandeirinha (para sinalizar o acidente), as pessoas que iam saltando iam caindo em cima dele. Esse tipo de treinamento ocorre normalmente, e depois desse ocorrido, acho que vai mudar isso aí, porque se tivesse um bandeirinha lá, ele não teria morrido”, afirmou André Luiz. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Também de acordo com o pai de vítima, o motocross era a grande paixão do filho, mas não era unanimidade na família.

“A mãe nunca foi ver uma corrida dele, de medo. Ele já havia se acidentado várias vezes. E ele tinha uma filha de um ano. Quando ela nasceu, eu percebi que ele mudou um pouco a tocada dele. Ele continuou sendo rápido, mas aumentou o coeficiente de segurança dele, era um piloto consciente. Foi uma fatalidade”, definiu.

André Luiz relatou também que testemunhas disseram a ele que Stocovich estava “voando” no treinamento desta quarta-feira, o que leva o pai a crer que o filho morreu feliz. Entre os três feridos no acidente, o filho de Omar e o outro piloto, Marco Antonio, já receberam alta.

O neto do prefeito, Caio Najar, de 14 anos, foi transferido da Santa Casa de Tietê para o Hospital Unimed de Americana ainda na noite desta quarta. O estado de saúde dele era estável.