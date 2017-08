Educação sexual é tema de encontro na Unisal

Com o tema “Dilemas atuais – Sexualidade: Caminhos para Educação”, a palestrante Ana Canosa exemplificou os caminhos para se trabalhar a temática com crianças e adolescentes. Ana é psicóloga, terapeuta, educadora, apresentadora e escritora.

ACONTECE. Hoje haverá uma palestra com o Secretário de Planejamento de Americana Cláudio Rodrigues Amarante, às 19h no campus Maria Auxiliadora, Avenida Cillos, 3.500 no Parque Universitário. O tema será “A articulação da região no atual cenário brasileiro”. Para participar, quem não for aluno, precisa se inscrever previamente no link http://unisal.br/eventos/ii-feira-de-empregabilidade/. O evento faz parte da II Feira da Empregabilidade e Oportunidades.