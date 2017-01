Educação de Americana seria a mais afetada por demissões de probatórios

Caso de fato venham a se concretizar, as demissões de servidores municipais de Americana em estágio probatório terão maior impacto na Educação e podem prejudicar o funcionamento do setor no município. Dos 280 trabalhadores que estão no processo de corte, a estimativa é que 90 atuam na Educação. Na avaliação da secretária municipal de Educação, Juçara Florian, a medida pode “amarrar” a estrutura do ensino.

Na semana passada, a Prefeitura de Americana notificou 231 servidores probatórios da prefeitura, 48 do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e um da Gama (Guarda Municipal de Americana) de que estavam em processo de exoneração.

LEIA TAMBÉM: Cooperativa clandestina faz serviço ilegal de mototáxi

O motivo seria a dificuldade em reduzir o comprometimento da receita municipal com a folha de pagamento e escapar da crise econômica. Na avaliação do prefeito, se a diminuição se concretizar, ainda é provável que se tenha de chegar aos funcionários de carreira. “Seriam os últimos a serem mexidos, mas talvez tenha que chegar aos concursados”, disse.

Nesta terça-feira, o prefeito Omar Najar (PMDB) confirmou que a área que mais deve ser impactada com as medidas é a Educação, que reúne um grande número de probatórios. Ainda sem definir atribuições de aulas para o ano letivo, previsto para iniciar no dia 7 de fevereiro, a secretária da pasta disse que tem “plano A, B, C e D” para tentar adaptar a estrutura atual a uma eventual demissão. “Perder um número significativo de funcionários amarra a estrutura de atendimento, então estamos fazendo o melhor para que isso não chegue à população de forma que prejudique tanto”, disse Juçara.

Segundo a secretária, o maior problema em Americana, atualmente, é a defasagem de professores de creches. “Professores de creche são a maior preocupação. Os municípios da região, em geral, têm uma defasagem nesse setor. Nas Emeis já havia um excedente de vagas em relação a alunos, mas o [ensino] fundamental também vai ficar complicado”, afirmou a secretária.

LEIA TAMBÉM: Moradores reclamam de água suja no Cariobinha

O prefeito Omar Najar disse que terá de se pensar em alternativas para diminuir o impacto. Ele ainda destacou que um dos grandes problemas é a média diária de 70 atestados médicos por dia de servidores da Educação, e garantiu que a medida está sendo tomada com base na lei. “Eu cumpro a determinação do Tribunal de Justiça de que se eu não mandar embora, incorro de improbidade. Estou com a faca no pescoço”, disse.