Ecoponto do Jardim dos Lírios é alvo de incêndio

Um incêndio supostamente provocado por crianças que entraram no ecoponto do Jardim dos Lírios atrás de pipas mobilizou o Corpo de Bombeiros de Americana no início da tarde desta sexta-feira.

Segundo um funcionário do local, que não quis se identificar, as crianças atearam fogo em um sofá, mas como estava próximo de outros materiais infláveis – especialmente galhos – as chamas se alastraram rapidamente.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos guardas que trabalham na portaria da Garagem Municipal, que fica aqui ao lado”, disse o servidor. A corporação chegou ao ecoponto por volta de 13h10 e efetuou o trabalho jogando água ao redor da pilha do material por cerca de 30 minutos para cessar incêndio.