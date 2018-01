Dupla tenta arrombar empresa com Fiorino furtada

Foto: Guarda Municipal - Divulgação

Dois homens tentaram arrombar uma empresa com um veículo furtado, fugiram quando o alarme disparou mas acabaram sendo apreendidos na madrugada de hoje (14), em Americana. Um dos suspeitos era menor de idade e foi liberado aos pais. O segundo foi preso em flagrante.

De acordo com a Guarda Municipal, uma chamada informou sobre uma tentativa de arrombamento por volta das 2h15 da madrugada. A dupla tentou arrombar um portão de metal na Rua Anhanguera, no bairro Nova Americana, com um Fiat Fiorino com placas de Sumaré, mas o alarme disparou e eles fugiram do local. Após receber a chamada, a guarda saiu em patrulhamento e localizou o veículo suspeito na Avenida Rafael Vita, transitando em alta velocidade e na contramão. Apesar das indicações para pararem, a dupla fugiu, avançando vários cruzamentos.

Na Avenida Brasil, a Fiorino apresentou problemas mecânicos e parou. A guarda então abordou os dois homens. Quem estava dirigindo era um rapaz de 14 anos que confessou ter sido convidado pelo outro homem a furtar um veículo e que na sequência iriam roubar uma caixa de som. Contudo, após forçar o veículo duas vezes contra a porta do estabelecimento para realizar o furto do aparelho, o alarme de segurança disparou e eles desistiram, fugindo do local. Foram localizadas duas chaves michas com a dupla, instrumento usado para fazer veículos funcionarem sem a chave original, bem como pedaços de vidro do carro que haviam furtado.