Dupla é presa ao entregar encomenda de drogas no Parque Gramado

Dois rapazes foram presos na noite desta terça-feira (29), em Americana, no momento em que se dirigiam para fazer uma entrega de drogas, no Parque Gramado. O flagrante foi realizado por policiais militares após denúncia anônima de que pessoas em um Corsa Sedan de cor prata estariam no bairro, por volta das 22 horas, para uma “grande entrega” de entorpecentes e que a negociação seria realizada próximo ao cemitério. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi até o Parque Gramado e quando entrou na Rua Miguel Lauro Sacoman viu um veículo com as mesmas características estacionado, uma pessoa na direção e um rapaz do lado de fora. Ambos foram abordados.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma sacola com 19 porções de maconha, uma de cocaína, R$ 262 e dois aparelhos celulares. Os suspeitos, um promotor de eventos de 22 anos, e um técnico de instalação de 18 anos, disseram que foram até o local para fazer a entrega e que receberiam R$ 200 pelo serviço.