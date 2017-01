Dupla é levada à delegacia por porte de maconha

Foto: Divulgação – Polícia Militar

Dois jovens acabaram levados à delegacia na noite desta sexta-feira após serem abordados pela PM (Polícia Militar) na Avenida Brasil, em Americana, com cerca de 100 gramas de maconha. A droga foi apreendida e a dupla liberada após o registro da ocorrência de porte de drogas. Os celulares deles estavam sem registro do Imei, e também foram apreendidos.

De acordo com informações da corporação, a dupla estava em um Fiat Uno e foi parada em uma operação de trânsito realizada por policiais em Dejem (Diária Especial de Jornada Extraordinária Militar). Quando os PMs se aproximaram do veículo para falar com os jovens, sentiram forte cheiro de maconha e então pediram para a dupla sair do carro.

Os policiais revistaram o carro e encontraram um tablete de maconha pesando 109 gramas. Questionado, o motorista, L.D.J.C., de 19 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, disse que a droga era sua, para uso pessoal. Ele disse também que em sua residência havia mais drogas para seu consumo. A PM foi, acompanhada da dupla, até a casa deles, onde foram apreendidas mais 15 gramas de maconha.

Todo o material e a dupla foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde eles acabaram liberados.