Dupla é flagrada com simulacro no bairro Vila Redher

Uma dupla foi flagrada com um simulacro de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (19) no bairro Vila Redher, em Americana. O objeto foi apreendido, bem como a moto em que os dois homens estavam.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla seguia de motocicleta quando a Polícia Militar deu ordem de parada. O motorista desobedeceu ao sinal e fugiu pela Rua Alemanha. O carona jogou no chão o simulacro e se jogou no chão enquanto o motorista fazia o retorno pela Avenida Europa. O motorista foi detido na Avenida Rafael Vitta.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a dupla. Eles foram conduzidos à CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana e a motocicleta foi apreendida administrativamente pelos policiais militares.

O simulacro foi apreendido pela Polícia Civil para averiguação, e a dupla foi liberada.