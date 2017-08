Dupla é detida por fazer ‘gato’ de energia elétrica

Foto: Gama / Divulgação

Uma ligação clandestina de energia elétrica e água, popularmente conhecida como ‘gato’, levou dois homens à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana na tarde desta sexta-feira (25). O furto aconteceu na praça pública José L. de Camargo, na Praia Azul.

De acordo com informações do guarda municipal Alessandro Gonçalo, eles receberam uma denúncia anônima informando de que no cruzamento das Ruas Bandeirantes com Antônio Lúcio havia um pedreiro furtando água e energia elétrica de um espaço público.

Ao chegarem na residência, os guardas constataram as irregularidades. O pedreiro explicou que havia sido contratado para fazer uma reforma no local e afirmou que o proprietário o havia orientado a fazer a ligação clandestina para a realização dos trabalhos.