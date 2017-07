Dupla é detida com pés de maconha no Nova Americana

No quintal, encontraram três vasos com pés de maconha. Um outro homem saiu de dentro da casa e liberou a entrada dos patrulheiros. No interior do imóvel, encontraram outros vasos com pés de maconha em estufa artesanal com iluminação e ventilação e centenas de semente da erva. Dentro de um armário, localizaram dois tabletes de maconha, cada um pesando um quilo, além de dinheiro em notas diversas.

As drogas e objetos foram apreendidos e a dupla foi levada à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

