Dupla é detida após roubar carro e provocar acidente no Nova Americana

Um rapaz foi preso e um menor detido após roubarem um veículo e provocarem um acidente em Americana, na manhã desta quarta-feira (17). Ninguém ficou ferido. Os suspeitos renderam um idoso de 82 anos no Jardim São Pedro, exigiram as chaves do veículo, um Nissan Versa, e fugiram em alta velocidade. No bairro Nova Americana, a dupla perdeu o controle e atingiu uma Parati que estava estacionada na Rua Tibiriça, provocando perda total do carro. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

De acordo com a PM (Polícia Militar), o idoso foi abordado pelos criminosos quando chegava em casa da feira. Ele parou o carro em frente da residência para descarregar as compras e foi surpreendido pelos suspeitos. A dupla empurrou a vítima e exigiu as chaves do veículo. O idoso entregou, correu e pediu para uma mulher que passava pelo local para ligar no 190.

Os criminosos saíram em alta velocidade. A polícia foi avisada e fez um cerco na tentativa de localizá-los. No bairro Nova Americana, os suspeitos perderam o controle e bateram em uma Parati, que acabou chocando-se contra um Gol. A dupla abandonou o Nissan e fugiu a pé.