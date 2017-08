Dupla armada rende pastor e rouba R$ 16,6 mil de igreja evangélica

Dois homens supostamente armados roubaram R$ 16,6 mil de uma igreja na Vila Jones, em Americana, na manhã desta segunda-feira (21). O crime aconteceu por volta das 8h15, na Rua Fagundes Varela. Um homem chegou a ser detido pela polícia suspeito de participação no assalto, mas foi liberado. Foto: Leon Botão / O Liberal

De acordo com a vítima, um pastor de 49 anos, os criminosos entraram na igreja, deram a entender que estavam armados com revólveres e anunciaram o roubo. Eles o levaram até o cofre, pegaram R$ 16.668 mil e fugiram a pé sentido Avenida Campos Sales.

Segundo o pastor, a igreja conta com várias câmeras de monitoramento, por meio do qual foi possível verificar as características dos assaltantes e também que havia um veículo Astra de cor escura esperando os suspeitos do lado de fora.