Duas residências de Americana são alvos de furtos

Uma residência localizada no Frezzarin e outra na Vila Galo, em Americana, foram furtadas entre esta segunda e terça-feira (24). Nos dois casos, os proprietários não estavam nas casas no momento do crime e os ladrões levaram diversos objetos.

O primeiro caso aconteceu na Vila Galo, nesta segunda-feira. O comerciante, dono da casa, disse para a autoridade policial que seu filho chegou e viu que o portão estava aberto e danificado. Ele, então, ligou para o pai para relatar a situação e o proprietário foi até a residência. Ao chegar, o comerciante viu que a porta de entrada também estava aberta e quebrada. Ele relatou para a polícia que os ladrões furtaram uma mala, uma mochila, o microondas, duas televisões, um computador, um notebook, joias e bijuterias, um tablet, um perfume e um óculos de sol.

O outro caso aconteceu nesta terça-feira, em horário não determinado. A vítima, um bancário de 37 anos relatou para a polícia que saiu para trabalhar de manhã, por volta das 7h45, e quando retornou para a residência, às 16h, notou que a porta da sala e uma janela blindex estavam danificadas, além da casa estar “revirada”. Os ladrões levaram um tênis, uma televisão 42 polegadas, lençol e um tablet.

De acordo com a vítima, a residência não tem sistema de videomonitoramento e nem alarme, e que essa não foi a primeira vez que ladrões tentam entrar no espaço. Na outra ocasião, porém, os assaltantes não conseguiram entrar na casa.

Ninguém foi preso em nenhum dos casos. As vítimas registraram boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e os furtos deverão ser investigados.

