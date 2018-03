Duas mulheres são presas após furtar supermercado em Americana

Foto: Google Maps/Reprodução

Duas mulheres foram presas em flagrante nesta terça-feira (20) após furtarem produtos de um supermercado na Rua das Castanheiras, no Jardim São Paulo, em Americana. O crime ocorreu no final da tarde e foi identificado pela empresa através do circuito interno de televisão. A Polícia Militar foi acionada e apresentou a dupla à CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana, onde as mulheres receberam voz de prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma costureira de 37 anos e uma desempregada de 20 foram vistas pelo circuito interno colocando diversas mercadorias dentro das bolsas. Elas passaram pelo caixa e pagaram apenas quatro cebolas e um pacote de açúcar. Os funcionários perceberam o furto e abordaram a dupla em uma lanchonete próxima à entrada principal do supermercado.

Na bolsa da costureira foram encontradas duas latas de leite condensado, um pacote de alho, um sabonete, dois cremes dentais, um pacote de lenços umedecidos, um creme para pele e um frasco de óleo para o corpo. Na bolsa da desempregada havia ainda um enxaguante bucal e um creme para pele.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou as duas mulheres na calçada, impedidas de sair pelos próprios funcionários do estabelecimento. Com a dupla, havia também algumas mercadorias em sacolas de outros dois supermercados da cidade. Os produtos foram apreendidos pela Polícia Civil para apurar se também tratam-se de produto de furto. As duas mulheres acionaram um advogado.

Em nota, a empresa disse que “possui equipe capacitada para atuar em situações como esta, além de equipamentos de monitoramento interno com tecnologia avançada que permite visualizar qualquer hipótese de irregularidade no interior e áreas externas de todas as lojas da rede, garantindo a segurança de nossos clientes”.