Duas mulheres são detidas com maconha próximo ao CDP

Duas mulheres foram detidas neste final de semana após serem flagradas usando maconha nas proximidades do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. Ambas pretendiam entrar na unidade para visitar seus companheiros, mas acabaram sendo levadas para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

De acordo com informações da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), as mulheres, de 19 e 24 anos, foram surpreendidas por um agente de escolta por volta das 6h30 de sábado (12), próximas ao acesso do CDP.

O agente apreendeu o entorpecente e as duas foram conduzidas à CPJ e liberadas após registro da ocorrência. A SAP informou por meio da assessoria de imprensa que foi instaurado procedimento disciplinar para averiguação dos fatos em relação aos detentos.