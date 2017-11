Dono de bar é preso por tráfico de drogas no Jardim Brasil

Os soldados foram até o estabelecimento e se depararam com o dono em uma das mesas. Com ele, não encontraram nada de ilícito. Informado sobre a denúncia de tráfico, o homem negou a autoria e permitiu uma busca no bar e no cômodo anexo utilizado como residência.

Um homem de 48 anos foi preso neste domingo (12), em Americana, por tráfico de drogas no Jardim Brasil. Ele é dono de um bar e usava o estabelecimento para vender entorpecentes. O flagrante aconteceu por volta das 17 horas. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Debaixo do balcão, policiais encontraram uma porção grande de maconha e uma de cocaína. No interior de outro balcão, localizaram um reator de lâmpada de plástico com porções de cocaína e R$ 425.

Por se tratar de uma área grande, policiais solicitaram apoio do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) para auxílio nas buscas. Porém, não encontraram mais nada de ilícito, apenas um caderno contendo a contabilidade do tráfico com várias anotações relativas aos valores e quantidade de drogas comercializadas. O suspeito foi autuado em flagrante e recolhido na cadeia de Sumaré.

