Dona de lanchonete é presa após PM encontrar cocaína no estabelecimento

Uma jovem de 23 anos foi presa na madrugada desta quinta-feira (3), em Americana, depois que a Polícia Militar encontrou porções de cocaína e R$ 2,5 mil em sua lanchonete, na Rua Celeste Cardeli, no Jardim Brasil. O estabelecimento é conhecido pela polícia pela prática de tráfico de drogas. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O flagrante aconteceu durante patrulhamento realizado por policiais militares pelo bairro. Os soldados pararam na lanchonete para fazer uma abordagem de rotina. Com a jovem, que é proprietária do local, foram encontrados R$ 226 e um celular. Um rapaz de 20 anos, que a acompanhava, também estava com um celular e R$ 42.

Em buscas na lanchonete, os policiais localizaram diversos papelotes de cocaína já utilizados no banheiro. Dentro de uma necessaire pertencente a dona do estabelecimento, apreenderam 32 porções da mesma droga e R$ 2,5 mil. A jovem confirmou a propriedade do entorpecente, bem como do dinheiro.