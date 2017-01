Dois vereadores propõem fim de fogos de artifícios

Os dois primeiros projetos de lei da nova legislatura de Americana tratam rigorosamente do mesmo assunto. Primeiro Maria Giovana Fortunato (PC do B) e depois Guilherme Tiosso (PRP) apresentaram propostas de proibir os fogos de artifício no município. Com pequenas diferenças, ambas preveem a aplicação de multas para quem for flagrado utilizando os artefatos.

A primeira proposta foi feita por Maria Giovana, que propõe multa de 20 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) para quem for flagrado infringindo a lei e o encaminhamento do recurso arrecadado para o Fundo Municipal da Saúde. A fiscalização seria feita pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Guarda Municipal.

Foto: Arquivo / O Liberal

O texto da lei prevê ainda a definição de quais fogos passam a ser proibidos. Serão submetidos à legislação, caso seja votada e aprovada, os fogos da classe C e D serão proibidos. Os artefatos são classificados de acordo com a quantidade de pólvora e, consequentemente, com o barulho que fazem.

“Não é muito comentado, mas bebês tem problemas com o barulho, pessoas com síndrome de down também, além da situação dos animais que é ainda mais grave”, disse. A vereadora explicou ainda que acompanhou projetos semelhantes em outros municípios, como Campinas. “Enquanto profissional, acompanho muito projetos de saúde pública. Apesar de a utilização ser um fator cultural, vi um momento favorável para apresentá-lo”, disse Giovana.

Tiosso apresentou a segunda proposta de lei desta legislatura horas depois da primeira. O texto é semelhante, propõe multa de R$ 500 e, ao invés de estabelecer limites de acordo com a potência.

O dinheiro arrecadado, pelo projeto, seria voltado ao investimento para a divulgação da própria lei e para ações voltadas à causa animal. O vereador defendeu a importância de apresentar a proposta, ainda que tenha repetido outro projeto. “Eu já vinha falando disso na campanha e me comprometi a apresentar o projeto”, disse.

Diante da duplicidade de leis, Tiosso disse que pretende conversar com a colega de Casa para tentar um entendimento entre os projetos. Maria Giovana disse que, nesse caso, pode prevalecer o regimento interno. “Acho que temos que discutir, pelo entendimento que tenho é o primeiro projeto apresentado que deve seguir para votação. O regimento vai apontar o caminho para isso”, disse ela, que também não descarta o diálogo com o parlamentar.