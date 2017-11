Dois suspeitos por sumiço de Cleunice Rodrigues são presos

Segundo o titular da DIG, a expectativa é localizar Cleunice após o interrogatório dos suspeitos. Pai e filho permanecerão presos por pelo menos 30 dias. Cleunice deixou a casa da filha por volta das 3 horas do dia 15 de outubro dizendo que iria para sua residência e, desde então, não fez mais contato com os familiares. O carro dela, um Gol, foi encontrado na tarde do dia seguinte com duas marcas de tiros em um canavial, em Limeira.

De acordo com o delegado Antonio Donizete Braga, os suspeitos – um rapaz de 23 anos, ex-genro da vítima, e o pai dele, de 53 anos – foram presos temporariamente na cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná. “Eles ainda serão interrogados, mas o motivo [do desaparecimento] seria uma possível desavença familiar”, declarou.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (10) dois homens suspeitos pelo desaparecimento de Cleunice Rodrigues, de 40 anos, moradora do São Jerônimo, em Americana. Ela foi vista pela última vez na madrugada do dia 15 de outubro. O caso está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município.

O desaparecimento da moradora foi registrado pela filha dela, Janaína Michele Rodrigues Dias, de 24 anos, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana. Ela disse que antes de ir à polícia, procurou pela mãe na casa de familiares, amigos e em hospitais. Na última vez que foi vista, Cleunice vestia saia e blusa preta.

Menos de 12 horas depois do desaparecimento, guardas municipais encontraram o carro dela em um canavial, na Estrada da Balsa, em Limeira. O veículo estava sem as chaves, com o som ligado e com duas perfurações de tiros na porta traseira do lado esquerdo e mancha de sangue na porta do motorista. O automóvel foi recolhido ao pátio.

No dia 17 de outubro, um dia depois de encontrarem o carro, policiais civis e guardas municipais de Limeira voltaram no local onde o veículo foi localizado, fizeram uma busca com o auxílio de um drone e do cachorro da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), mas não localizaram nenhuma pista.