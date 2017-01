Dois são presos após mulher avisar polícia de assalto

Dois homens foram presos em flagrante, na madrugada desta terça-feira (17), durante um roubo a uma residência, no bairro São Vito, em Americana. Os suspeitos foram surpreendidos na garagem da casa, se preparando para deixar o imóvel no carro da vítima, um Ka. O crime aconteceu por volta da meia-noite, na Rua Tercílio Brunelli.

A Polícia Militar foi avisada do assalto pela mulher da vítima – a idade não foi revelada – que estranhou o fato do marido chegar em casa acompanhado de dois homens desconhecidos. O casal mora em um sobrado. A mulher estava na parte de cima da residência e não foi vista pelos criminosos.

Assim que chegaram no endereço, os soldados se depararam com o porteiro C.F.S., de 26 anos, e o lavador de carro M.H.M.S., de 20 anos, entrando no veículo da vítima. Ambos foram abordados e nada de ilícito foi encontrado com eles. Foto: Divulgação/Polícia Militar

A vítima, porém, disse que o porteiro carregava um facão sem cabo. O objeto estava debaixo do carro. O morador afirmou ter sido surpreendido pela dupla quando chegava em casa. Um dos suspeitos, o porteiro, colocou o facão em seu pescoço e mandou a vítima entregar a carteira e o dinheiro.

O morador entregou a carteira, porém, alertou que estava sem dinheiro. O suspeito, então, perguntou onde ele morava. A vítima indicou a residência e o criminoso disse que levaria o carro. Já dentro do imóvel, o morador entregou as chaves do veículo.

De acordo com a vítima, a dupla entrou falando em voz alta, o que chamou a atenção da mulher dele. O porteiro alegou aos policiais militares que está passando por dificuldades financeiras e, por isso, resolveu roubar a vítima. O lavador de carros, por sua vez, limitou-se a dizer que estava apenas acompanhando o porteiro. Ambos foram autuados em flagrante pelo delegado Robson Gonçalves de Oliveira e recolhidos na cadeia de Sumaré.