Dois são alvos de assaltantes e ficam sem carro e dinheiro

Dois homens de 22 anos foram alvos de assaltantes, em Americana. Um deles foi rendido por dois suspeitos armados no semáforo localizado no cruzamento das Avenida da Saúde e Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na noite desta sexta-feira (7).

A vítima, um empresário, disse que seguia com seu veículo, um Jetta modelo 2012, quando foi abordado por dois homens, um deles armado com revólver. Ambos entraram no carro e o abandonaram próximo a SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), perto da passarela do bairro Cidade Jardim.

LEIA TAMBÉM: Briga por causa de R$ 10 termina com homem esfaqueado

Foto: Arquivo / O Liberal

Na madrugada de quinta-feira, um auxiliar operacional foi roubado quando voltava para casa, na Rua São Vito, no bairro Boa Vista. Ele só comunicou o crime à polícia, na noite desta sexta-feira. A vítima disse que seguia a pé para sua residência, quando foi surpreendido por um homem de casaco preto e touca na cabeça, armado com revólver.