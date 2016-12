Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (21), em Americana, após invadirem a residência de um casal de idosos e roubarem uma televisão. Um vizinho suspeitou da ação e acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana), que conseguiu prender os criminosos.

O roubo aconteceu por volta das 16h e o alvo foi uma residência localizada na Rua Pau Brasil, no Jardim São Pedro. O desempregado A.L.V., de 36 anos, e o ajudante C.G., de 34 anos, simularam estar armados e invadiram a casa. A dupla chegou a ameaçar os moradores, um casal com 84 e 87 anos.

A dupla pegou uma televisão de 32 polegadas e fugiu. Porém, quando deixavam o imóvel um vizinho viu os homens, suspeitou da ação e acionou a Gama. Então, os guardas iniciaram um patrulhamento e encontraram os suspeitos na Rua da Prata, na Vila Biasi, sendo que um deles carregava uma tevê.

Ao notar a presença da viatura, o homem que estava com o aparelho tentou se esconder na garagem de uma residência, enquanto o outro continuou caminhando. Porém, os patrulheiros conseguiram abordar os dois suspeitos e, ao serem questionados, o ajudante disse que o desempregado teria pedido ajuda para carregar a televisão. Por sua vez, o desempregado afirmou que não conhecia o ajudante.

Os guardas entraram em contato com as vítimas do roubo, que reconheceram os assaltantes, assim como o vizinho que viu a dupla levando a tevê. Os homens foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foram autuados em flagrante e conduzidos para a Cadeia Pública de Sumaré.

