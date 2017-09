Dois cavalos provocam batida na SP-304 e morrem no local

Foto: Corpo de Bombeiros-Divulgação

Na noite deste sábado (2) um acidente envolvendo um carro e dois cavalos terminou com a morte dos animais em Americana. A batida aconteceu na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 125, próximo à entrada para a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O motorista teve ferimentos leves.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Americana, que atendeu a ocorrência, os cavalos podem ter escapado de um criadouro próximo. Com a batida, eles morreram no local. Outros dois cavalos que estavam soltos na rodovia foram recolhidos pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem), segundo os bombeiros. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido a um hospital particular do município.

