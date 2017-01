Apartamentos são alvos de ladrões no São Luiz

Dois apartamentos foram alvos de ladrões, nesta quinta-feira (5), na Rua Luís Nardo, no Jardim São Luiz, em Americana. Os criminosos invadiram os imóveis, em andares diferentes, e levaram dinheiro e eletrônicos. O local não possui câmeras de monitoramento.

Uma das vítimas, o engenheiro R.F., de 26 anos, disse que ao chegar do trabalho, por volta das 18 horas, encontrou a porta do apartamento fechada, porém, destrancada. O interior do imóvel estava todo revirado. Os ladrões levaram uma televisão de 42 polegadas, um videogame, dois jogos e R$ 500.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o engenheiro, o portão de acesso ao quintal estava trancado e não havia sinais de arrombamento. Ele também afirmou nunca ter emprestado as chaves para estranhos.

Um outro apartamento no mesmo prédio também foi invadido e furtado. A vítima, uma analista de 38 anos, disse, no entanto, que a porta não estava trancada. Vários objetos foram subtraídos.

Os casos foram registrados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e serão investigados pelo 3ºDP (Distrito Policial).

