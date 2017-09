Dividir drogas com desconhecido caracteriza tráfico

Além de não haver quantidade permitida para portar drogas, podendo o indivíduo ser responsabilizado, na melhor das hipóteses, pelo próprio porte, ou até mesmo por tráfico de entorpecentes caso haja outros indícios, compartilhar ou dar drogas ilícitas a pessoas desconhecidas também pode caracterizar o crime previsto no artigo 33 do código penal.

De acordo com o delegado Luís Carlos Gazarini, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, a lei atual não incrimina como traficante quem compartilha o uso de um entorpecente com um amigo, por exemplo, mas o tráfico se caracteriza caso o indivíduo forneça a um terceiro e seja comprovado que a pessoa não faz parte do convívio do portador da droga.

“Uma coisa que a lei 11.343 (atual) mudou em relação à anterior, que era de 1976, foi a questão do usuário que senta com um amigo para fumar um cigarro de maconha, que era entendido que, o simples fato de levar um cigarro e dividir com um amigo para consumo, já era tráfico de entorpecente e a pessoa respondia pelo artigo 12. Hoje, se prevê dentro do capítulo relacionado ao tráfico de entorpecente, mas com uma pena muito mais branda do que aquela propriamente dita do tráfico. Por outro lado, aquela pessoa que, sabendo que aquele outro não é usuário de droga, aquela pessoa que, em condição quase semelhante, entrega aquela droga para outra pessoa consumir, ele pratica uma conduta relacionada ao tráfico. O fato de eu entregar para consumo, ainda que gratuitamente, a uma pessoa que não seja do meu convívio caracteriza tráfico”, esclareceu.