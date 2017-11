Diversão só com ajuda da iniciativa privada

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Faltando praticamente um mês para o Verão, que começa no dia 21 de dezembro, a situação de seis piscinas públicas espalhadas por Americana desanima qualquer candidato à medalhista olímpico no futuro. Banho nos espaços de lazer localizados nas praças esportivas dos bairros Antonio Zanaga, São Vito, Jardim Ipiranga, Nova Americana, Jardim da Paz e Vila Jones só mesmo com ajuda da iniciativa privada. O secretário de Esportes, Osvaldo Klein Neto, admite que a prefeitura depende, única e exclusivamente, de parcerias com empresas para reformar e garantir a manutenção desses locais ao longo da próxima estação.

Só funcionam – e servem como sedes de escolinhas municipais de natação – as piscinas do Centro Cívico e do Jardim São Pedro. Ainda assim, as vagas se limitam aos 460 alunos matriculados atualmente.

De acordo com Neto, as demais só devem funcionar se o governo municipal conseguir promover a concessão das piscinas a representantes da sociedade civil que, no caso, se responsabilizariam pelos custos mensais de manutenção e pela segurança dos usuários. A possibilidade, explicou o secretário, está sendo analisada pela Secretaria de Negócios Jurídicos.