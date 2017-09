‘Distritão’ provocaria troca em 18 cadeiras nas câmaras de vereadores da RPT

Tramita na Câmara dos Deputados, entre outros temas relacionados à reforma política, o chamado “distritão”, sistema em que são eleitos os candidatos mais votados, sem que seja considerado o quociente eleitoral ou coligações. O novo sistema, se aprovado, pode valer já em 2018 e 2020, e se estivesse vigente nas eleições de 2016, daria uma cara diferente às câmaras de vereadores da RPT (Região do Polo Têxtil), que seriam, em média, 20% diferentes.

O LIBERAL fez um levantamento com base no resultado das eleições do ano passado, elencando os candidatos pelo número absoluto de votos, como seria com o “distritão”, e dos 87 parlamentares eleitos em 2016, 18 seriam substituídos por candidatos mais bem votados. Em Americana, por exemplo, onde a renovação do Legislativo foi uma das maiores da história, dos 19 que entraram, quatro perderiam suas cadeiras. Se existisse o “distritão” no ano passado, ficariam de fora Odair Dias (PV), Thiago Martins (PV), Padre Sérgio (PT) e Judith Batista (PDT), e entrariam, por terem mais votos, Nathália Camargo – que foi a quarta mais votada da cidade concorrendo pelo Democratas –, Davi Ramos (PC do B), que é ex-vereador, Pastor Fábio Feltrim (PSD) e Lucas Leoncine (Rede).

CENÁRIO. Hortolândia seria a cidade com o cenário mais diferente proporcionalmente: 26%. No município, dos 21 vereadores eleitos, cinco seriam diferentes. Ceará do Horto (PSC), Frank Barboza (DEM), John Lennon (PDT), Clodoaldo Silva (PSC) e Thiago Mascarenhas (PRB), que dariam lugar a Valdir Gomes Filho (PSD), Clodomiro Gonçalves (PSD), Dr. Jold Corrêa (PRP), Ananias José Barbosa (PSDB) e Clemilda Pereira (PRP).