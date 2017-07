Disparo de arma de fogo atinge apartamento de idosa

Um disparo de arma de fogo atingiu o apartamento de uma idosa de 65 anos, na noite desta quinta-feira (27), em Americana. O projétil atravessou a janela do quarto da moradora, danificou o vidro, a persiana e o guarda-roupa. Ninguém foi atingido.

O caso aconteceu por volta das 20h30, em um apartamento na Avenida Bandeirantes, no Loteamento Industrial Machadinho. A idosa, que mora sozinha, estava próxima do banheiro quando ouviu um barulho no quarto. Ela entrou no cômodo e percebeu que o vidro da janela estava danificado, assim como a cortina e o guarda-roupa. No chão, encontrou um projétil de arma de fogo.

A moradora chamou a Gama (Guarda Municipal de Americana), que compareceu no local. Os patrulheiros chegaram a fazer buscas por suspeitos nas imediações do prédio, mas não localizaram ninguém. A perícia foi requisitada e o projétil apreendido. O caso, registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), como disparo de arma de fogo, será investigado pelo 3º DP (Distrito Policial).