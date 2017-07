Diretoria de Ensino apura conduta de professor que agrediu idoso

A Diretoria Regional de Ensino de Americana informou nesta quinta-feira que a conduta do professor de 57 anos que agrediu um aposentado de 88 anos na última terça-feira, no Jardim Glória, está sendo apurada e o relatório será enviado à Procuradoria de Procedimentos Disciplinares do Estado de São Paulo. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A Secretaria de Educação do Estado limitou-se a dizer via assessoria que “a polícia investiga o caso e, assim que tomou conhecimento dos fatos, a Diretoria Regional de Ensino de Americana deu início a uma apuração preliminar”. A pasta afirmou ainda que o professor integra o quadro de docentes da rede pública, mas não soube dizer em qual escola ele dá aula.

A agressão aconteceu na manhã desta terça-feira. O idoso Sebastião Mendes disse ao LIBERAL que fazia caminhada no bairro Jardim Glória, por volta das 7h40, e parou ao ver que o professor tirava o carro da garagem. O homem estacionou o veículo, desceu e teria passado a ofender o aposentado. Em seguida, o atingiu com um soco no rosto.