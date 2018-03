Diretor cita ‘máfia branca’ no Hospital Municipal de Americana

Foto: Leon Botão/ O Liberal

O diretor da OS (Organização Social) Plural, Olavo Tarricone Filho, prestou nesta terça-feira depoimento à CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde, aberta na Câmara de Americana para apurar supostas irregularidades no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Ele relatou a existência de uma “máfia branca” dentro da unidade, que seria formada por médicos concursados para obter vantagens nas escalas. O diretor falou também de dívidas e suposto direcionamento de licitação. A comissão estuda, agora, convidar o prefeito para esclarecer denúncias sobre a situação.

A fala de Olavo era uma das mais esperadas pela CEI. Foram quase duas horas de oitiva. O tempo todo, ele dizia possuir provas de tudo que falava, e apresentou um calhamaço de documentos à CEI.

Um dos pontos principais foi sobre a “máfia branca”. “Existe um esquema nojento na saúde e na Fusame (Fundação Saúde de Americana). Eles abrem um buraco na escala e mandam a OS cobrir, e dão férias e abonos aos médicos antigos. Eu chegava a receber 20 ofícios por dia para ir cobrir escala. Eles acham que eu tiro médico da prateleira? Ainda mais sem pagamento”, afirmou.

Essa suposta ausência de médicos concursados – e cobrança por plantões de médicos da OS além da capacidade da prestadora do serviço – pode estar ligada à demora em atendimentos e ausência de profissionais no pronto-socorro, que geravam constantes reclamações na época do caso.

Licitação

Além da “máfia branca”, Olavo discorreu sobre a denúncia feita pela OS Plural de suposto direcionamento de licitação, que resultou na contratação da empresa Hygea, no ano passado. Segundo ele, isso teria sido arquitetado pelo prefeito e seu primeiro escalão. Essa questão foi levada à Justiça, com pedido de liminar para suspender a licitação – o que foi negado – e segue aguardando sentença de primeira instância.

Olavo relatou também que a prefeitura, mesmo seis meses após o fim da atuação da Plural na cidade, ainda tem dívidas na casa dos R$ 400 mil, e que aparelhos de ar-condicionado, instalados pela OS, ainda estão sendo usados no HM. “Eu não tirei ainda porque senão vem gente a óbito lá”, disse.

A Prefeitura de Americana informou em nota que só irá se pronunciar sobre a CEI após o término da apuração. O ex-diretor da Fusame, Nilton Lobo, disse que não teve acesso ao depoimento e não irá comentar.

Pregoeiro lembra áudio e relata coação

Ouvido pela CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde também nesta terça-feira, o pregoeiro da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Sidnei de Andrade, relatou que se sentiu coagido pelo diretor da OS (Organização Social) Plural, Olavo Tarricone Filho, por conta do áudio em que ele e o então secretário de Saúde, Nilton Lobo, discutem assuntos relacionados à licitação para contratação de empresa para fornecimento de médicos para o HM. O ex-diretor da Plural disse em nota que não ameaçou Sidnei com o áudio.

Essa licitação foi vencida pela empresa Hygea, mas Olavo acusa o prefeito Omar Najar (MDB) e o primeiro escalão de arquitetar o direcionamento do certame. Para o diretor da Plural, o áudio contém prova disso. Ele disse nesta terça que o recebeu diretamente de Nilton Lobo e que teria sido o então secretário quem o gravou. Lobo disse que não comentará os depoimentos.

Sidnei era o responsável pelo pregão, e disse nesta terça que o áudio foi gravado sem seu conhecimento. A conversa, segundo ele, ocorreu na noite de uma sexta-feira, por telefone. A licitação ainda estava em andamento na época.

Na terça-feira seguinte, segundo Sidnei, Olavo foi ao HM e pediu para falar com ele e com outro membro da comissão de licitação. “O Dr. Olavo me mostrou um ofício, relatando que tinha uma gravação de uma fala minha com o Dr. Nilton, de que ele [Olavo] tinha sido prejudicado na licitação. Ele falou que recebeu o áudio de forma anônima. Eu disse pra ele que não ia retroceder em nada no que tinha feito na licitação, e que aquilo era coisa de bandido”, disse o pregoeiro, que ainda afirmou ter se afastado da licitação após o episódio ocorrido.

ação após o episódio ocorrido.