Diego e Omar viram réus em ação federal por obras em escolas

O ex-prefeito de Americana, Diego De Nadai (PTB), e o atual, Omar Najar (PMDB), se tornaram réus em uma ação de improbidade administrativa movida pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), amparado pela procuradoria-geral da União, na Justiça Federal, por conta de duas obras de escolas que não foram realizadas com verbas destinadas para esse fim. A ação pede o pagamento de R$ 7,5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões de ressarcimento do suposto dano ao erário, e mais R$ 5 milhões de multa.

Na ação, o FNDE acusa Diego e Omar de suposta conduta ímproba por não terem prestado contas, dentro do prazo estabelecido – de 16 de dezembro de 2016 –, a um termo de compromisso de construção de duas escolas no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Pública de Educação Infantil, que fazia parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para as obras, a prefeitura recebeu R$ 2,5 milhões, e o compromisso tinha vigência de 20 de junho de 2011 a 31 de julho de 2015. As duas construções, que deveriam ter sido feitas nas regiões da Praias Azul e dos Namorados, entretanto, não foram entregues, e a prestação de contas não foi realizada dentro do prazo.