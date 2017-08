Diego e Flávio Biondo viram réus em ação que investiga ‘fantasma’

O ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB) e o ex-secretário de Obras de Americana, Flávio Biondo, tornaram-se réus na ação penal que investiga uma servidora pública supostamente “fantasma”, ou seja, que recebia sem comparecer ao trabalho. Ediléia Cristina Pereira de Paula foi casada com o ex-assessor da administração Marco Antonio de Paula, popularmente conhecido como “Capivara”. Todos, com exceção de Marco, vão responder por apropriação de bens ou rendas públicas e/ou desvio em proveito próprio ou alheio. Se condenados, podem pegar uma pena que varia de 2 a 12 anos de reclusão. Foto: Reprodução

A ação foi proposta pelo Ministério Público depois que O LIBERAL publicou reportagem, em fevereiro de 2013, onde Ediléia confirma que ocupou, por um ano, o cargo do marido após a sua exoneração, isso em junho de 2011, mas nunca prestou serviços à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Entretanto, os salários da ex-servidora foram pagos normalmente pela antiga gestão e totalizaram pouco mais de R$ 50 mil no período. Na ocasião da entrevista – que serviu como base para a instauração de um inquérito por parte da Polícia Civil e, posteriormente, e da ação penal -, ela disse que “outra pessoa recebeu em seu lugar”, entretanto, não revelou o nome.

TRÂMITE. A ação penal foi distribuída ainda em abril de 2013 e por um período tramitou no Tribunal de Justiça pelo fato de Diego ainda ter foro privilegiado pelo fato de ser, na ocasião, o prefeito de Americana. Posteriormente, o promotor Clóvis Cardoso de Siqueira pediu que a Justiça encaminhasse toda a documentação ao núcleo do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em Piracicaba, “diante da quantidade e diversidade dos fatos investigados em relação ao ex-prefeito, com a participação de terceiras pessoas”. O órgão entendeu, porém, com base na leitura das informações encaminhadas, que não se vislumbrou a presença de organização criminosa, com o envolvimento de quatro ou mais pessoas e distribuição de funções.