Diego e advogado sofrem bloqueio judicial de bens

A Justiça de Americana determinou nesta quarta-feira o bloqueio temporário de R$ 1 milhão em bens do ex-prefeito cassado, Diego De Nadai (PTB), e do advogado Antônio Sérgio Baptista, de São Paulo. A decisão liminar, pedida pelo Ministério Público Estadual, se dá em função de um contrato de consultoria jurídica entre a prefeitura e o escritório de advogados associados de Baptista. A ação pede condenação por improbidade administrativa.

Diego contratou o escritório de advocacia entre 2010 e 2013. A primeira assinatura custou R$ 250 mil aos cofres públicos divididos em parcelas. Com três aditamentos, o valor chegou a R$ 1 milhão.

Para a contratação, Diego se baseou em uma legislação que prevê não ser necessária licitação quando a empresa a ser contratada é conhecida pela “notória especialização”. No entendimento do promotor Sérgio Claro Buonamici, no entanto, a contratação não poderia ser enquadrada nesta exceção.

“A análise da conduta da prefeitura demonstrou que o serviço é rotineiro, com tempo mais do que suficiente para a nomeação de procuradores, com prévia criação de cargos públicos”, informa parte da ação distribuída nesta segunda-feira.

“Não se vislumbra justa causa para o reconhecimento da inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa ré pelo município de Americana, pois o ente público possui procuradores concursados”, argumentou o juiz Márcio Roberto Alexandre, da 3ª Vara Cível de Americana na decisão do bloqueio.

OUTRO LADO

O ex-prefeito cassado disse que ainda não sabia da ação. “Essa contratação de advogados pelas prefeituras é muito comum no Brasil e vale lembrar que é para a defesa dos interesses da cidade e não do prefeito. Todos os prefeitos anteriores a mim fizeram da mesma forma”, disse Diego.

O advogado Antônio Sérgio Baptista disse que as acusações não são novidade. “Em português claro, isso se chama perseguição contra os advogados que trabalham com o poder público”, disse.