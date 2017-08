Ex-prefeito é feito refém em assalto

O ex-prefeito de Americana Diego de Nadai (PTB) foi feito de refém no final da tarde desta terça-feira (22), em um salão de beleza no Jardim Girassol. Ele estava no estabelecimento Oficina da Beleza, localizado na rua Manoel dos Santos Azanha, com a esposa Juliana Marin de Nadai e a filha do casal, de 2 anos. Além deles, ao menos mais oito pessoas foram rendidas durante a ação que durou aproximadamente meia hora. As informações foram passadas pela Polícia Militar que atendeu a ocorrência e prendeu os três homens e a mulher que participaram da ação criminosa.

Segundo o sargento Trindade, responsável pela operação, a quadrilha veio de São Paulo e planejou o crime. A mulher telefonou para o salão durante a manhã, identificando-se como Helena e agendou um corte de cabelo. Por volta das 18h a criminosa entrou no salão acompanhado do suposto marido. Os dois estavam armados e renderam a atendente. Outro dois bandidos entraram no estabelecimento em seguida e ajudaram a amarrar os clientes.

Uma das vítimas, o empresário L.A.M, de 32 anos, disse que os criminosos usaram braçadeiras de plástico para imobilizar os clientes e ameaçaram a dona do estabelecimento pedindo dólares e dinheiro. Os bandidos também usaram as braçadeiras para pressionar o pescoço da proprietária e forçá-la a apontar a localização do caixa.