Dia do Encontro e inauguração de Filatelia reúne cerca de 400 pessoas

O sábado foi movimentado no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana, que promoveu o “Dia do Encontro”, dedicado aos alunos e ex-alunos da instituição. Além de diversas atrações, o destaque do evento foi para a abertura da “Exposição Filatélica de Americana 2017”, que reuniu 18 painéis com coleções de moedas, selos, cédulas e cartões-postais de cerca de 30 colecionadores da região e também de São Paulo com a temática “Semana da Cultura”, realizada às 10 horas. Na programação, teve apresentação da Banda Marcial do Senai, exposição de trabalhos dos alunos, divulgação da ação dos escoteiros e visita aos laboratórios da escola.

Na ocasião foram lançados também o carimbo comemorativo e apresentação de selo personalizado, elaborados pelos Correios. O Carimbo estará na agência de Americana, estampando as correspondências da unidade. Com o selo, as pessoas físicas ou jurídicas poderão personalizar suas correspondências para difundir imagens, mensagens e marcas representativas. Na parte superior, ele apresenta a logomarca dos Correios e traz os dizeres “Brasil – 1º. Porte – Carta Comercial”. Do lado direito, a peça traz a inscrição “Exposição Filatélica Semana da Cultura” e “Americana 2017” na parte inferior. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

No lançamento, o diretor do Senai de Americana, Marcelo Virgílio, disse que é um privilégio poder pelo quarto ano consecutivo promover este tipo de evento. Ele também parabenizou os apaixonados pela filatelia. “É muito importante que isso se mantenha, porque hoje com os celulares recebemos inúmeras mensagens pelas redes sociais, mas nenhuma delas tem o valor semelhante ao receber uma mensagem por carta escrita, e para recebermos esta carta precisamos dos selos. Portanto sem eles como poderíamos receber as cartas? Por isso mesmo em meio a crise e outras dificuldades que o país enfrente não podemos deixar manter esse trabalho significativo dos filatélicos”, esclareceu Virgilio.