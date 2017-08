Dia da Juventude tem conscientização e lazer

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O sábado foi animado na Praça da Fraternidade, localizada no Jardim da Paz, em Americana, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude. O espaço recebeu diversas atividades culturais e esportivas gratuitas promovidas pelo Projeto Cidade Responsável com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. O foco da ação foi a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos.

Durante todo o dia, a praça teve campeonato de manobras de skate, BMX e patins, futebol, batalhas de rima, break e intervenção de Graffiti. Houve ainda espaços para a conscientização sobre a dengue e doenças sexualmente transmissíveis.

“O nosso objetivo é trazer para a população que está aqui na praça a diversão através do esporte, lazer e cultura, sem o consumo de álcool. Quando fazemos um evento como esse a gente leva essa experiência, mostra que é possível brincar e se divertir. E a gente acredita que através do esporte e de bons exemplos a gente vai conseguir inibir o consumo de álcool e drogas por menores de 18 anos”, disse a coordenadora do Projeto Cidade Responsável, Claudia Dalmati, da CervBrasil (Associação Brasileira da Indústria da Cerveja).