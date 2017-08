Detran diz que não avaliará uso de canteiro central como estacionamento

O Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito) informou que não tem que fornecer qualquer avaliação sobre a situação de estacionamento irregular na Avenida Cillos, na altura do número 3.673, onde se faz frequente o estacionamento em canteiro central, em frente a garagens e em cima de calçadas. O órgão estadual enviou uma nota ao LIBERAL nesta quarta-feira (2). Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Nesta terça-feira (1º), o LIBERAL reportou a liberação do estacionamento em canteiro central no local. Segundo a Prefeitura de Americana, a administração aguardava uma resposta do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) sobre a questão da proibição ou não do estacionamento.

Porém, o Detran.SP informou que não se intromete na questão. “Não tem nenhuma ingerência sobre o uso do canteiro central da Avenida Cillos, em Americana, para o estacionamento de veículos. O Detran.SP não responde pela sinalização das vias, pela oferta de vagas de estacionamento nem pela fiscalização e autuação do uso incorreto dos espaços públicos para esse fim”, trouxe a nota. “Não procede a informação de que o órgão estadual teria de fornecer qualquer avaliação sobre a situação da área”, finalizou.